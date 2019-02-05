Робочий день новозеландців закінчується о 16.00?

Нова Зеландія – країна неймовірної природи, рівень життя там теж гідний. Про це нам розказали українці Оля та Олексій, які вже декілька місяців підкорюють новозеландські землі. Подружжя багато чого здивувало в новій країні, і найбільше – транспортна система міста Окленд, де вони оселилися.

Українці розповіли, чому місцеві автобуси не потрапляють в затори? Чому після 16.00 тут майже ніхто не працює? І чому новозеландці, розмовляючи однією мовою, не розуміють один одного?

Пейзажі, як з картинки, унікальні тварини і свіже повітря – такою Нову Зеландію знають з телевізора навіть ті, хто там ніколи не був. Оля та Олексій запевняють, що ця країна може похизуватися не лише щедрими дарами природи, а і тим, що зроблено руками і головами людей. Насамперед це стосується місцевого громадського транспорту: кожен автобус виглядає так ніби щойно виїхав з автосалону.

«Якщо порівняти з нашими маршрутками, то це небо і земля! Тут автобуси електричні, дуже зручні і ніколи не бувають забитими», – розповідають українці.

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Пасажирам не доводиться вилазити один одному на голову в час пік, тому громадський транспорт ходить регулярно, а ще їм не треба через весь автобус кричати водію про зупинку. Адже біля кожного сидіння в транспорті є спеціально кнопка, яку людина натискає, якщо їй потрібно вийти. У наших маршрутках ви теж такі бачили, але вони є лише біля виходу і працюють, відверто кажучи, раз через раз.

«А ще в новозеландських автобусах є зарядка для телефонів або інших гаджетів», – говорять Оля і Олексій.

Зарядка для телефону – це ще не всі приємності новозеландського громадського транспорту. Оля та Олексій кажуть, що автобуси – це не лише зручно, а і швидко, адже це чи не єдиний транспорт міста, який не простоює в заторах. Адже їздять вони по спеціальній виділеній полосі, тож ніхто не перекриває їм шлях.

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Щоб проїхатися в оклендському громадському транспорті треба мати спеціальну проїзну картку, вона діє і для автобусів, і для потягів, і навіть для паромів. Готівка теж годиться, але з нею проїзд стане вдвічі дорожчим.

Автобуси в заторах не простоюють, а от з машинами трапляється. Причому, час-пік тут не о шостій годині вечора, як в Україні, а о четвертій. Адже саме в цей час у там закінчується робочий день. Втім це не означає, що вони своїх годин не допрацьовують, у новозеландців робочий день так само рано закінчується, як і починається.

«Тут усі дуже рано починають працювати, є кав’ярні, які вже з шостої години продають каву і сніданки. А в четвертій годині дійсно майже все закрито», – кажуть емігранти.

Нова Зеландія – країна-відлюдинка нашої планети. Вона відокремлена від всіх держав, втім це зовсім не заважає їй процвітати і розвиватися. Хоча, можливо, навпаки в цьому і є секрет її успіху – в тому, що поруч немає сусідів, як у нас?!

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