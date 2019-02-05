PGRpdiBjbGFzcz0iaWN0dl9hX2JveCI+PGNlbnRlcj48c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMzE4IiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9ImZ1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IklDVFZfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ie3JlcGxhY2VfbWV9IiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+PC9jZW50ZXI+PC9kaXY+
УКР
УКР
Вхід Реєстрація
ICTV / Ранок / Робочий день новозеландців закінчується о 16.00? / 05.02.2019 11:21

Робочий день новозеландців закінчується о 16.00?

0 - 0

Нова Зеландія – країна неймовірної природи, рівень життя там теж гідний. Про це нам розказали українці Оля та Олексій, які вже декілька місяців підкорюють новозеландські землі. Подружжя багато чого здивувало в новій країні, і найбільше – транспортна система міста Окленд, де вони оселилися.  

Українці розповіли, чому місцеві автобуси не потрапляють в затори? Чому після 16.00 тут майже ніхто не працює? І чому новозеландці, розмовляючи однією мовою, не розуміють один одного?

Пейзажі, як з картинки, унікальні тварини і свіже повітря – такою Нову Зеландію знають з телевізора навіть ті, хто там ніколи не був. Оля та Олексій запевняють, що ця країна може похизуватися не лише щедрими дарами природи, а і тим, що зроблено руками і головами людей. Насамперед це стосується місцевого громадського транспорту: кожен автобус виглядає так ніби щойно виїхав з автосалону.

«Якщо порівняти з нашими маршрутками, то це небо і земля! Тут автобуси електричні, дуже зручні і ніколи не бувають забитими», – розповідають українці.

Також дивіться Пучок зелені в Новій Зеландії коштує майже 70 гривень 

Пасажирам не доводиться вилазити один одному на голову в час пік, тому громадський транспорт ходить регулярно, а ще їм не треба через весь автобус кричати водію про зупинку. Адже біля кожного сидіння в транспорті є спеціально кнопка, яку людина натискає, якщо їй потрібно вийти. У наших маршрутках ви теж такі бачили, але вони є лише біля виходу і працюють, відверто кажучи, раз через раз.

«А ще в новозеландських автобусах є зарядка для телефонів або інших гаджетів», – говорять Оля і Олексій.

Зарядка для телефону – це ще не всі приємності новозеландського громадського транспорту. Оля та Олексій кажуть, що автобуси – це не лише зручно, а і швидко, адже це чи не єдиний транспорт  міста, який не простоює в заторах. Адже їздять вони по спеціальній виділеній полосі, тож ніхто не перекриває їм шлях.

нова зеландія фото

Також дивіться Чому новозеландці купаються в морі тільки взимку?

Щоб проїхатися в оклендському громадському транспорті треба мати спеціальну проїзну картку, вона діє і для автобусів, і для потягів, і навіть для паромів. Готівка теж годиться, але з нею проїзд стане вдвічі дорожчим.

Автобуси в заторах не простоюють, а от з машинами трапляється. Причому, час-пік тут не о шостій годині вечора, як в Україні, а о четвертій. Адже саме в цей час у там закінчується робочий день. Втім це не означає, що вони своїх годин не допрацьовують, у новозеландців робочий день так само рано закінчується, як і починається.

«Тут усі дуже рано починають працювати, є кав’ярні, які вже з шостої години продають каву і сніданки. А в четвертій годині дійсно майже все закрито», – кажуть емігранти.

Нова Зеландія – країна-відлюдинка нашої планети. Вона відокремлена від всіх держав, втім це зовсім не заважає їй процвітати і розвиватися. Хоча, можливо, навпаки в цьому і є секрет її успіху – в тому, що поруч немає сусідів, як у нас?!

Також дивіться Чому приїжджим складно орендувати житло в Новій Зеландії?

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: емігранти, Нова Зеландія
05.02.2019 11:21
0 - 0



Загрузка...

Топ відео

ЩЕ

Гарячі матеріали

ЩЕ

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати