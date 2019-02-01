Мешканці столичної багатоповерхівки воюють з кооперативом

У Києві набирає обертів гучний скандал. Мешканці однієї з багатоповерхівок воюють із кооперативом за право керувати своїм будинком та паркінгом. Чому людям не дають обслуговувати їхню ж територію?
У чому справа?
Мешканці київської багатоповерхівки стверджують, територію їхнього будинку скинули на кооператив. А вони хочуть керувати майном самі. Кооператив же впевнений, територія його і розпоряджатиметься він нею як захоче.
До того ж, у день, коли відбувся суд, у будинку сталася страшна пожежа. Шахтою полум’я охопило 11 поверхів будинку. Мешканці нажахані, система пожежної безпеки не спрацювала. Людей рятувальники знімали з квартир спеціальними драбинами. Попередньо пожежа зайнялася у підвалі, на -2 поверсі паркінгу. Мешканці переконані, пожежа була не випадковою.
Цей паркінг кооператив також забрав на свій баланс. Та люди обурюються, адже це спільна власність мешканців будинку. А директор паркінгу в ситуації, що склалася, взагалі конфлікту не бачить.
«Жодного конфлікту взагалі немає. Ми обслуговуюча організація, яка має під обслуговуванням підземний паркінг», – прокоментував директор паркінгу Олександр Пащенко.
Чому кооператив відмовляється йти на компроміс?
Адвокат Віталій Собкович пояснює, людям відмовляються повертати нерухомість просто так. Це бізнес. Для кооперативу паркінг і ця нерухомість – дуже ласий шматок пирога.
«Ті особи, які незаконно нею користуються, просто втратять джерела доходу», – розповів адвокат Віталій Собкович.
Щоправда, аби повністю довести незаконність отримання кооперативом об’єктів та передати їх до ОСББ – треба чимало часу.
Що радить адвокат?
«Потрібно дивитися на якій підставі цей кооператив отримав ці об’єкти нерухомості. Якщо вони отримали безоплатно, без наявності достатніх правових підстав, і ми бачимо, що є зловживання правами, тоді дійсно можна визнавати таку угоду про передачу недійсною», – зазначив адвокат Віталій Собкович.
Мешканці багатоповерхівки кажуть, що боротимуться доти, доки комунальне підприємство не приведете будинок до належного вигляду і не передасть їм їхню територію.
Порада
Якщо ви із сусідами створили об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та опинилися у схожій ситуації:
- звертайтеся до правоохоронців;
- документуйте факти порушення своїх прав;
- звертайтеся в суди.
Кроків багато, та заради бажаного результату ви маєте на них піти.
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