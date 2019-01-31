PGRpdiBjbGFzcz0iaWN0dl9hX2JveCI+PGNlbnRlcj48c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMzE4IiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9ImZ1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IklDVFZfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ie3JlcGxhY2VfbWV9IiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+PC9jZW50ZXI+PC9kaXY+
УКР
УКР
Вхід Реєстрація
ICTV / Ранок / На вулицях Франції прибирають кури?! / 31.01.2019 14:30

На вулицях Франції прибирають кури?!

0 - 0

Ми у Парижі, у столиці моди, вина та сиру. Але, на жаль, також у столиці є безліч брудних вулиць та розкиданого сміття. Хоч прибиральники у Франції є, і працюють вони на повну, та сміття так багато, що впоратись з ним – це завдання часом на межі фантастики.

Наталя Крученик, яка живе у Парижі каже, що у них прибирають, при чому дуже багато прибирають, і на це виділяється вдосталь коштів. Отож, як же французи долають проблеми зі сміттям, та як природа допомагає сама себе очистити?

Дресировані ворони

В одному з парків у містечку Лез Епес, що на заході Франції, птахів надресирували збирати сміття. Звичайно, це більше туристичний атракціон для роззяв, а для самих воронів – це гра. Підібрав недопалок – отримав ласощі. Таким чином адміністрація парку успішно бореться з дрібним сміттям.

Кури-прибиральниці

На сході Франції органічні відходи перероблюють за допомогою свійських пташок. Мерія містечка Кольмар абсолютно безкоштовно роздає усім бажаючим пару курей. Трохи статистики: за день одна людина продукує майже 150 грамів відходів, а одна курка за той самий день може з’їсти до 300 грамів органіки. Французи дуже радо зустріли таку ініціативу місцевої влади. За 2 роки роздали понад 2 тисячі курей. До того ж, у холодильниках свідомих жителів Кольмару завжди є свіжі домашні яйця. Згодом можна буде з’їсти і самих курей, але не раніше ніж через 2 роки. Спочатку вони мають попрацювати.

Чому люди прибирають під час ранкової пробіжки?

На вулицях міста тут ну дуже багато сміття. Причина всьому – велика кількість туристів.

«Я зустрічала дуже багато двірників, вони виконують свою роботу на відмінно. Але просто фізично вони не можуть прибрати все сміття. Сьогодні вони тут все приберуть, а наступного разу прийдуть на це місце тільки завтра, або навіть післязавтра. За цей час тут накопичиться багато нового сміття і вітер розкидає його навкруги», – поділилась Люсіана Морла, яка мешкає у передмісті Парижа.

Тож активісти не чекають доки за туристами поприбирають двірники, а беруть ініціативу в свої руки. Все частіше небайдужі французи долучаються до популярної європейської ініціативи – плоґґінгу. Це коли під час пробіжок паралельно підбираєш сміття, яке трапляється на шляху.

Взагалі активісти бігають щодня, але наодинці. Групові пробіжки організовують раз на місяць. І всі бажаючі можуть долучитись.

А тепер згадайте, коли ви в останнє підібрали, а не викинули відходи повз смітника? Або хоча б зробили зауваження незграбам? А парижани не гидують підібрати навіть чуже сміття. І от доки ми не зрозуміємо, що треба не нити, а зробити. Доки до нас не дійде, що життя по-європейськи – в першу чергу починається з нас. Ми так і будемо лише однією ногою в Європі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали: Чому нідерландські студенти кидають навчання?

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: життя за кордоном, Олексій Кобзар, Франція
31.01.2019 14:30
0 - 0



Загрузка...

Топ відео

ЩЕ

Гарячі матеріали

ЩЕ

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати