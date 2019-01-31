На вулицях Франції прибирають кури?!

Ми у Парижі, у столиці моди, вина та сиру. Але, на жаль, також у столиці є безліч брудних вулиць та розкиданого сміття. Хоч прибиральники у Франції є, і працюють вони на повну, та сміття так багато, що впоратись з ним – це завдання часом на межі фантастики.

Наталя Крученик, яка живе у Парижі каже, що у них прибирають, при чому дуже багато прибирають, і на це виділяється вдосталь коштів. Отож, як же французи долають проблеми зі сміттям, та як природа допомагає сама себе очистити?

Дресировані ворони

В одному з парків у містечку Лез Епес, що на заході Франції, птахів надресирували збирати сміття. Звичайно, це більше туристичний атракціон для роззяв, а для самих воронів – це гра. Підібрав недопалок – отримав ласощі. Таким чином адміністрація парку успішно бореться з дрібним сміттям.

Кури-прибиральниці



На сході Франції органічні відходи перероблюють за допомогою свійських пташок. Мерія містечка Кольмар абсолютно безкоштовно роздає усім бажаючим пару курей. Трохи статистики: за день одна людина продукує майже 150 грамів відходів, а одна курка за той самий день може з’їсти до 300 грамів органіки. Французи дуже радо зустріли таку ініціативу місцевої влади. За 2 роки роздали понад 2 тисячі курей. До того ж, у холодильниках свідомих жителів Кольмару завжди є свіжі домашні яйця. Згодом можна буде з’їсти і самих курей, але не раніше ніж через 2 роки. Спочатку вони мають попрацювати.

Чому люди прибирають під час ранкової пробіжки?

На вулицях міста тут ну дуже багато сміття. Причина всьому – велика кількість туристів.

«Я зустрічала дуже багато двірників, вони виконують свою роботу на відмінно. Але просто фізично вони не можуть прибрати все сміття. Сьогодні вони тут все приберуть, а наступного разу прийдуть на це місце тільки завтра, або навіть післязавтра. За цей час тут накопичиться багато нового сміття і вітер розкидає його навкруги», – поділилась Люсіана Морла, яка мешкає у передмісті Парижа.

Тож активісти не чекають доки за туристами поприбирають двірники, а беруть ініціативу в свої руки. Все частіше небайдужі французи долучаються до популярної європейської ініціативи – плоґґінгу. Це коли під час пробіжок паралельно підбираєш сміття, яке трапляється на шляху.

Взагалі активісти бігають щодня, але наодинці. Групові пробіжки організовують раз на місяць. І всі бажаючі можуть долучитись.

А тепер згадайте, коли ви в останнє підібрали, а не викинули відходи повз смітника? Або хоча б зробили зауваження незграбам? А парижани не гидують підібрати навіть чуже сміття. І от доки ми не зрозуміємо, що треба не нити, а зробити. Доки до нас не дійде, що життя по-європейськи – в першу чергу починається з нас. Ми так і будемо лише однією ногою в Європі.

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