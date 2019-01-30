В українські спортзали набирають непрофесійних тренерів

Новий рік стартував і багато хто з нас кинувся до спортзалу, аби розпочати нове життя. Фітнес-клуби переповнені. Ми, хлопці, хочемо кубики, дівчата – підтягнуті сіднички. Але з цим треба бути дуже обережним. Отож, як у спортзалах нас можуть розвести на гроші і зіпсувати здоров’я?

Олена пішла до спортклубу, аби привести себе в форму. Навіть тренера найняла. Але дуже швидко про це пошкодувала. Під час заняття у жінки з’явився біль. Вона скаржилась на погане самопочуття своєму тренеру, однак той не звертав на це уваги. Замість стрімкого схуднення, Олена загриміла до лікарні.

«Коли я говорила, що мені важко стрибати, не можна по сходах бігати, він говорив: Давай біжи, стрибай, тобі стане легше, ми накачаємо м’язи, і ти забудеш про свій біль», – розповіла постраждала Олена Єгорова.

У результаті в Олени загострилися старі проблеми з коліном та інші захворювання. Утім, перед нею ніхто не вибачився і жодної компенсації не запропонував: ані тренер, ані адмінстрація спортклубу.

Вас можуть кинути на гроші!

Деякі спортклуби штучно завищують свій статус, аби здерти з вас побільше грошей. Те ж саме стосується індивідуальних занять з тренером. Деякі не цураються підмалювати у своїй біографії неіснуючі титули, аби взяти з вас не 250, а 500 гривень за тренування.

Застереження

Адвокат Віталій Собкович попереджає: спортклуби підсовують клієнтам настільки хитро складені угоди, що потім раптом щось станеться, вони ні за що не відповідають і ні в чому не винні.

«Якщо є тренажер, який неправильно встановлено, і він на вас упав під час занять, тоді дійсно варто документувати такі речі, звертатися до клубу. Але, швидше за все, у вашому договорі буде передбачено, що вони за це не відповідають. Ви повинні переконатися, наскільки безпечно встановлений цей тренажер», – зазначив адвокат Віталій Собкович.

Що робити?

Аби не мати таких проблем, дуже ретельно обирайте зал і тренера. Чим вищий рівень спортзалу, тим більше шансів, що в ньому працюватиме професіонал.

«Тренер повинен мати вищу спеціальну освіту. Це інститут фізкультури. Та база, з якої тренер має починати займатись тренерською діяльністю. Якщо ви хочете чітко оприділитись, з ким хочете тренуватись, то є лайфхак – соціальні мережі. Якщо ви зайдете на сторінку до свого майбутнього тренера, то побачите, який спосіб життя він веде», – поділився тренер Андрій Хомицький.

Проведіть індивідуальну бесіду з ним. Зверніть увагу на його результати та досягнення. Відчуйте енергетику, якою володіє тренер. Скористайтеся нашими порадами і не матимете проблем у спортклубі. Спорт – це круто. Безпечних і приємних вам тренувань.

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