Казарин рассказал, почему в России все больше ностальгируют по СССР

В России растет число людей, которые ностальгируют по СССР. Причем даже среди молодежи, которая Советский Союз не помнит. Почему так происходит? Разбирался Павел Казарин.

15 лет назад на крымском государственном ТВ существовала вполне армейская иерархия наград. Роль сержантских лычек выполняла благодарность от телекомпании за подписью директора. Младшим офицерским званием считалась грамота от регионального комитета по телевидению и радиовещанию. Старлейские погоны приходили вместе с благодарностью от представительства президента в АРК. Грамота от крымского Совмина была чем-то вроде звания капитана. Майорские звезды ты получал вместе с грамотой крымского Верховного Совета.

Спустя три года тебя могли номинировать на звание заслуженного журналиста АРК. Подполковниками становились обладатели грамоты Верховной Рады Украины. Полковниками – лауреаты аналогичной бумаги из Кабмина. А полноценное генеральское звание – это статус заслуженного журналиста Украины. Любое движение по вертикали могло быть возможным лишь благодаря доброй воле чиновников и администрации. Удобство и сервильность делали продвижение по службе быстрым и легким. Вся эта система приучала к тому, что статус заслуженного журналиста – эквивалент клейма удобного и неконфликтного человека.

С тех пор в Крыму мало что изменилось. По случаю профессиональных праздников власти, теперь уже российские, раздают грамоты и благодарности. Олигархи из самостоятельных фигур превратились в государственных приказчиков, их благоденствие зависит от степени лояльности Кремля. Крупнейшими медиа стали те, что финансируются из бюджета. Самый оптимистичный сценарий карьеры для выпускника – госслужба.

Недавний опрос показал, что 66% россиян ностальгируют по СССР. Причины для ностальгии на поверхности. Для каждого второго – это разрушение экономической системы, а для каждого третьего – утрата чувства принадлежности к великой державе. При этом рост ностальгии наблюдается даже у тех россиян, кто советскую реальность не помнит в силу возраста.

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