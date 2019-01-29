4 роки на екранах: Ранок у Великому Місті святкує День Народження

Ранок у Великому Місті святкує День Народження. Ми – рівно 4 роки в ефірі! За цей час наша велика та дружна команда розробила близько 70 рубрик, створила 815 випусків, зняла понад 10 тисяч сюжетів.

Ведучі, редактори та журналісти програми розповіли, за що вони так люблять Ранок у Великому Місті.

Антон Равицький, ведучий

За ці роки студія Ранку у Великому Місті стала моїм справжнім домом. Тож уже 4 роки, як я щасливий!

Дуже радий, що мені вдалося потрапити до цієї команди, почати працювати з Павлом, Юлею і з величезною кількістю талановитих людей, яких ви навіть не бачите, бо вони ховаються за камерами. І мені хочеться вірити, що ми ще багато років зможемо дарувати вам гарний настрій, цікавитися життям разом з вами і робити Ранок у Великому Місті чудовим шоу. Дякую вам за цю можливість!

Юлія Зорій, ведуча

Ранку у Великому Місті – 4 роки. Особисто для мене це 4 роки задоволення і щастя від того, що ти робиш, з ким ти робиш, і який результат від цього.

Я дуже рада, що в 4 ранку, незважаючи на погоду і самопочуття, прокидаюся в гарному настрої. Бо знаю, що йду робити те, що я люблю, і в компанії тих людей, яких я люблю.

А кількість повідомлень, яка до нас приходить кожен день, говорить про те, що ми корисні і потрібні вам, наші глядачі. А ви – дуже потрібні нам.

Павло Казарін, ведучий

Я люблю Ранок у Великому Місті, тому що він не ховається від реальності.

Ми говоримо про політику і соціалку, про труднощі і про перемоги. Мені подобається цей проект тим, що йому не все одно. Просто тому, що всім нам – людям, які його роблять – теж не все одно. Тож, з Днем Народження, Ранок у Великому Місті! Усе тільки починається!

Катерина Гончарова, креативний продюсер

Уже 4 роки поспіль Ранок у Великому Місті починає день разом з мільйонами телеглядачів. Ми розповідаємо їм найактуальніші новини та події в світі політики, економіки, у соціальній сфері та культурі. Але наш “Ранок” не просто інформує, а доступно й цікаво пояснює складні, часом заплутані процеси. Глобальні та локальні.

Наші сюжети не шаблонні. Вони сміливі і навіть іноді зухвалі. Тому що наш глядач звик думати, а не сліпо дивитись “зомбоящик”.

А ще Ранок у Великому Місті – проект з громадянською позицією і совістю. У своїх програмах ми постійно піднімаємо суспільно-важливі теми, пропускаючи їх через себе. Ми не лицеміримо. А робимо все від чистого серця і з розумом.

Костянтин Ігнатчук, шеф-редактор Ранку у Великому Місті

4 роки тому ICTV пішов на сміливий, як для національного телеканалу експеримент – зробити ранкову програми не розважальною, натомість – пізнавальною, розумною, здатною піднімати складні та незручні теми.

Не підміняти собою новини, а доповнювати, роз’яснювати їх. Із впевненістю можу сказати, що експеримент, який почався 4 роки тому, вдався. Тому що всі ці 4 роки ми прокидаємося разом із вами, нашими глядачами. Ми працюємо і намагаємося стати краще.

Анастасія Дяченко-Рослик, шеф-редактор розважального відділу

Я – маленька частинка великої ранкової команди, а саме – та частинка, яка відповідає за ваші емоції. Я і моя команда – це розважальна редакція проекту. Ми робимо надзвичайно різний продукт: це і зіркові історії, і програма «Споживач», яка розповідає, як робити покупки так, щоб вас не надурили. І «Однією ногою в Європі» та «Емігранти» – рубрики, які показують, як живуть наші люди за кордоном.

Уже 4 роки ми робимо ваш ранок яскравим. І я хочу подякувати кожному з вас, що кожного дня ви прокидаєтеся разом із нами. А ми і надалі будемо робити все, щоб ваші серця билися швидше, задаючи темп вашому дню!

Валерій Літонінський, журналіст відділу аналітики

З Днем народження, Ранок у Великому Місті! Бажаю тобі нових ідей, нових форматів і нових звершень. І бажаю тобі якомога скоріше зробити сюжет про звільнення Луганська, Донецька та Криму.

Тетяна Бродська, ведуча рубрики Інстаграм

Що для мене Ранок у Великому Місті? Це моя сім’я, це люди, з якими проводиш більшість свого життя, навіть більше, ніж зі своїми рідними.

Ще Ранок – це прокидатися разом з вами і розповідати найсвіжіші новини з життя зірок. Тож з Днем народження, улюблений Ранок у Великому Місті!

Олексій Кобзар, ведучий рубрики «Однією ногою в Європі»

Я щасливий, що в мене є змога показувати нашим улюбленим телеглядачам життя європейських країн.

Я часто подорожую за кордоном, досліджую їхній досвід та порівнюю його з Україною. Тож вмикайте рубрику «Однією ногою в Європі», щоб дізнатися, як ставати краще. І взагалі: якщо дивитись Ранок у Великому Місті від початку до кінця, ви будете збагачені великою кількістю потрібної, важливої та цікавої інформації.

Марина Лишак, ведуча рубрики «Споживач»

Заради Ранку у Великому Місті ми можемо прокидатися раніше сонця. А можемо взагалі не лягати спати. Адже робота на телебаченні – це не просто професія, а стиль життя.

Я впевнена, що кожна людина в нашій команді закохана в те, що робить. Уже 4 роки ми робимо так, щоб ваш день був якомога кращим. Адже все найцікавіше починається зранку.

Ксенія Богуславська, журналіст

Ранку у Великому Місті 4 рокі, особисто я на проекті вже третій рік. І я дуже пишаюся тим, що ми висвітлюємо суспільно важливі теми, і ви ними цікавитеся!

Ми готові приймати ваші привітання в соціальних мережах, на сторінці Ранку у Великому Місті у Фейсбук. Давайте святкувати разом, бо разом – краще!

А от як ми змінювалися за ці 4 роки 🙂

2015

2016

2017

2018

Сьогодні

Так, за цей час ми багато змінювалися, росли і розвивалися. Але одне залишилося незмінним – наша величезна й нестримна любов до Глядача, до кожного з вас. Тож дякуємо, що ви з нами!

Спілкувалася Аліна Воронкова

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