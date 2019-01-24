Українські вчителі повстали: що педагоги вимагають у влади?

В одній із київських шкіл батько школяра побив вчителя фізкультури – цей жахливий інцидент спонукав об’єднатися усіх вчителів, які впевнені, що вони беззахисні у цій країні.

Резонансна історія з побиттям вчителя фізкультури столичного ліцею №157 Ігоря Матвієнка підняла на ноги вчителів усієї країни. Вони не можуть більше мовчати і вимагають від держави захистити їх від принижень та рукоприкладства з боку учнів та їхніх батьків.

«Це сигнал для управлінських структур. Тих, що мають вплив на законодавчі акти та на зміст роботи. Це сигнал про те, що вчитель не захищений в даній ситуації», – розповів директор ліцею Віктор Костенко.

Учителі разом із батьками та дітьми влаштували масовий флешмоб у підтримку вчителя фізкультури. Кажуть, викладач всього лише намагався втихомирити неслухняного четвертокласника.

«Вчитель підійшов до учня, взяв його за руку і відвів у стрій. Дитина почала рухатись, штовхатись і вчитель тоді крикнув на дитину. Дитина розплакалась. Пролунав дзвоник і вчитель вибачився за крик», – поділився викладач, який працює у ліцеї Сергій Берендєєв.

Малий розплакався і розказав усе батькові, а той прийшов до школи поквитатися з пилою в руках. Відлупцювавши чоловіка він, за словами постраждалого, пригрозив відрізати руку. Результат – вчитель у важкому стані в лікарні. Дружина нападника стверджує, що вчитель буцімто підняв руку на хлопчика, чого не пробачив її чоловік. Така жорстокість до вчителів не вперше. У тому ж Києві кілька місяців тому восьмикласник кинув у вчительку стільцем, а потім схопив ножиці і штрикнув її кілька разів.

Та мовірніше ті особи, яких притягують до відповідальності будуть зводити все до хвилювання, бо їхній дитині завдали болю. Та вчителі столичного ліцею 157 вимагають у керівників силових відомств взяти під контроль розслідування інциденту із вчителем фізкультури. До того ж взяти нападника під варту. Чекають результатів розслідування і в Міністерстві освіти та науки.

Окрім того, педагоги вимагають надати їхнім школам професійну охорону, а не чергових жіночок, які не зможуть протистояти агресивним нападникам. Якщо ж вчителів не почують, то вони готові до масштабних акцій протесту.

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