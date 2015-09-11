12 фотографий, которые убедят вас путешествовать со своей собакой
Американская собака Локи (Loki) обожает путешествовать по миру. А ещё – имеет странички в Facebookи Instagram. Столь активной и насыщенной жизнью она обязана своему хозяину – жителю штата Колорадо (США)Келли Ланд (Kelly Lund).
Локи – представитель необычной породы “волкособ”. Это смесь хаски, маламута и волка.
“Я путешествую по миру со своим псом, потому что не могу видеть, как собак запирают дома”, – рассказывает хозяин Локи.
Он уверен: собаки созданы для того, чтобы приносить людям радость, а не просто охранять дом, сидя на заднем дворе.
“Я надеюсь, что эти фото вдохновят хозяев познавать мир вместе со своими домашними питомцами”, – говорит Келли Ланд.