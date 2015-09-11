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ICTV Ранок 11.09.2015 14:06
11.09.2015 14:06
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12 фотографий, которые убедят вас путешествовать со своей собакой

12 фотографий, которые убедят вас путешествовать со своей собакой

Американская собака Локи (Loki) обожает путешествовать по миру. А ещё – имеет странички в Facebook и Instagram. Столь активной и насыщенной жизнью она обязана своему хозяину – жителю штата Колорадо (США) Келли Ланд (Kelly Lund).

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Локи – представитель необычной породы “волкособ”. Это смесь хаски, маламута и волка.

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“Я путешествую по миру со своим псом, потому что не могу видеть, как собак запирают дома”, – рассказывает хозяин Локи.

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Он уверен: собаки созданы для того, чтобы приносить людям радость, а не просто охранять дом, сидя на заднем дворе.

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“Я надеюсь, что эти фото вдохновят хозяев познавать мир вместе со своими домашними питомцами”, – говорит Келли Ланд.


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Источник: Boredpanda 

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Теги: Келли Ланд, Путешествия, собаки, фоторепортаж
11.09.2015 14:06



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