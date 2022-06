Вітаміни або нітрати? Як вибрати безпечну полуницю

Як вибрати безпечну полуницю.

Полуниця, ожина, лохина та інші корисні ягоди, які приносять користь організму.

Ціни на них ще не дешеві, а ось якість та зовнішній вигляд бажає кращого.

Як правильно вибрати полуницю?

Де можна придбати безпечні ягоди?

Дивіться у рубриці “Шопочьом”.

