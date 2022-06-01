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Video: Вітаміни або нітрати? Як вибрати безпечну полуницю

Як вибрати безпечну полуницю. Полуниця, ожина, лохина та інші корисні ягоди, які приносять користь організму. Ціни на них ще не дешеві, а ось якість та зовнішній вигляд бажає кращого. [read_more_news] Як правильно вибрати полуницю? Де можна придбати безпечні ягоди? Дивіться у рубриці "Шопочьом". Нагадаємо, раніше ми писали про те, як правильно зберігати продукти. Фото: Unsplash 

Вітаміни або нітрати? Як вибрати безпечну полуницю
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Як вибрати безпечну полуницю.

Полуниця, ожина, лохина та інші корисні ягоди, які приносять користь організму.

Ціни на них ще не дешеві, а ось якість та зовнішній вигляд бажає кращого.

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Як правильно вибрати полуницю?

Де можна придбати безпечні ягоди?

Дивіться у рубриці “Шопочьом”.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як правильно зберігати продукти.

Фото: Unsplash 

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ICTV / Ранок / Вітаміни або нітрати? Як вибрати безпечну полуницю / 01.06.2022 11:18
01.06.2022 11:18

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