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Video: Він ризикнув і програв. До чого може привести ув’язнення Саакашвілі в Грузії

Михайло Саакашвілі вже понад тиждень перебуває у в'язниці у грузинському місті Руставі. Михайло Саакашвілі мало кому в Грузії байдужий. Тут є люди, які його ненавидять, є ті, хто його обожнює. Ті, які мріють про його повернення у владу і ті, хто хоче, щоб він сидів довше. Але ось тих, хто сказав би, що їм на Саакашвілі наплювати — майже і не знайдеш. [read_more_news] Багато хто вважає, що Саакашвілі намагався вибудувати в Грузії власний культ особистості і створити авторитарну систему влади, забезпечивши собі чи не вічне правління. Він ризикнув і програв. Принаймні цей раунд боротьби за владу. Що буде в наступному раунді — передбачити неможливо Як позначився несподіваний приїзд Саакашвілі на політичному житті країни? Детальніше дивіться у  сюжеті Юрія Мацарського. Нагадаємо, раніше ми розповідали, який урок має вивчити Україна з російського вторгнення в Грузію. Фото: Pexels

Він ризикнув і програв. До чого може привести ув’язнення Саакашвілі в Грузії
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Михайло Саакашвілі вже понад тиждень перебуває у в’язниці у грузинському місті Руставі.

Михайло Саакашвілі мало кому в Грузії байдужий.

Тут є люди, які його ненавидять, є ті, хто його обожнює.

Ті, які мріють про його повернення у владу і ті, хто хоче, щоб він сидів довше.

Але ось тих, хто сказав би, що їм на Саакашвілі наплювати — майже і не знайдеш.

Також по темі: Стало відомо, за що Путін так ненавидить Саакашвілі Чому шорти спровокували скандал у Грузії, і до чого тут українець Чому Саакашвілі спровадили з України?

Багато хто вважає, що Саакашвілі намагався вибудувати в Грузії власний культ особистості і створити авторитарну систему влади, забезпечивши собі чи не вічне правління.

Він ризикнув і програв.

Принаймні цей раунд боротьби за владу.

Що буде в наступному раунді — передбачити неможливо

Як позначився несподіваний приїзд Саакашвілі на політичному житті країни?

Детальніше дивіться у  сюжеті Юрія Мацарського.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, який урок має вивчити Україна з російського вторгнення в Грузію.

Фото: Pexels

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ICTV / Ранок / Він ризикнув і програв. До чого може привести ув’язнення Саакашвілі в Грузії / 12.10.2021 14:40
12.10.2021 14:40

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