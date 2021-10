Він ризикнув і програв. До чого може привести ув’язнення Саакашвілі в Грузії

Михайло Саакашвілі вже понад тиждень перебуває у в’язниці у грузинському місті Руставі.

Михайло Саакашвілі мало кому в Грузії байдужий.

Тут є люди, які його ненавидять, є ті, хто його обожнює.

Ті, які мріють про його повернення у владу і ті, хто хоче, щоб він сидів довше.

Але ось тих, хто сказав би, що їм на Саакашвілі наплювати — майже і не знайдеш.

Багато хто вважає, що Саакашвілі намагався вибудувати в Грузії власний культ особистості і створити авторитарну систему влади, забезпечивши собі чи не вічне правління.

Він ризикнув і програв.

Принаймні цей раунд боротьби за владу.

Що буде в наступному раунді — передбачити неможливо

Як позначився несподіваний приїзд Саакашвілі на політичному житті країни?

Детальніше дивіться у сюжеті Юрія Мацарського.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, який урок має вивчити Україна з російського вторгнення в Грузію.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.