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Video: Смерть білоруського опозиціонера Віталія Шишова. Кому вона вигідна насправді?

Кому вигідна смерть білоруського опозиціонера Віталія Шишова. Повішеним у парку в Києві знайшли Віталія Шишова – це опозиціонер-емігрант із Білорусі. Він керував організацією «Білоруський дім в Україні». Чоловік зник 2 серпня – вийшов на пробіжку і не повернувся. Поліція розглядає різні версії – у тому числі й умисне вбивство, замасковане під суїцид. Відомо, що за опозиціонером та його дівчиною стежили і раніше. Кому вигідна смерть Шишова? [read_more_news] Чи могли українські спецслужби завадити злочину? І які наслідки може мати чергова резонансна справа? Дивіться у сюжеті Тараса Шако. Нагадаємо, раніше ми писали, чому від Лукашенка втекла легкоатлетка. Фото: beldomua

Смерть білоруського опозиціонера Віталія Шишова. Кому вона вигідна насправді?
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Кому вигідна смерть білоруського опозиціонера Віталія Шишова.

Повішеним у парку в Києві знайшли Віталія Шишова – це опозиціонер-емігрант із Білорусі.

Він керував організацією «Білоруський дім в Україні».

Чоловік зник 2 серпня – вийшов на пробіжку і не повернувся.

Поліція розглядає різні версії – у тому числі й умисне вбивство, замасковане під суїцид.

Відомо, що за опозиціонером та його дівчиною стежили і раніше.

Кому вигідна смерть Шишова?

Також по темі: Чи вдарять по Лукашенку санкції Заходу Дискредитує Польщу? Як Лукашенко переписує історію Білорусі Війна Лукашенка з журналістами: чому масово звільняються з державних ЗМІ у Білорусі

Чи могли українські спецслужби завадити злочину?

І які наслідки може мати чергова резонансна справа?

Дивіться у сюжеті Тараса Шако.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому від Лукашенка втекла легкоатлетка.

Фото: beldomua

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ICTV / Ранок / Смерть білоруського опозиціонера Віталія Шишова. Кому вона вигідна насправді? / 04.08.2021 11:11
04.08.2021 11:11

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