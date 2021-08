Смерть білоруського опозиціонера Віталія Шишова. Кому вона вигідна насправді?

Кому вигідна смерть білоруського опозиціонера Віталія Шишова.

Повішеним у парку в Києві знайшли Віталія Шишова – це опозиціонер-емігрант із Білорусі.

Він керував організацією «Білоруський дім в Україні».

Чоловік зник 2 серпня – вийшов на пробіжку і не повернувся.

Поліція розглядає різні версії – у тому числі й умисне вбивство, замасковане під суїцид.

Відомо, що за опозиціонером та його дівчиною стежили і раніше.

Кому вигідна смерть Шишова?

Чи могли українські спецслужби завадити злочину?

І які наслідки може мати чергова резонансна справа?

Дивіться у сюжеті Тараса Шако.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому від Лукашенка втекла легкоатлетка.

Фото: beldomua

