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Video: Ультразвуковий удар? Навіщо Росія атакує американських дипломатів

Навіщо Росія атакує американських дипломатів. Американських дипломатів у Відні вразив так званий «гаванський синдром». Хвороба може бути спричинена акустичними атаками. Але хто застосував радіохвильову зброю проти працівників посольства США? Сполучені Штати підозрюють Росію. [read_more_news] Тим паче є докази, що Путін і раніше наказував російським шпигунам втручатися у справи США. То що задумали у Кремлі? І якими будуть наслідки гібридної війни проти Вашингтону? Дивіться у сюжеті. Нагадаємо, раніше ми писали про погіршення відносин між Росією та Індією. Фото: Unsplash 

Ультразвуковий удар? Навіщо Росія атакує американських дипломатів
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Навіщо Росія атакує американських дипломатів.

Американських дипломатів у Відні вразив так званий «гаванський синдром».

Хвороба може бути спричинена акустичними атаками.

Але хто застосував радіохвильову зброю проти працівників посольства США? Сполучені Штати підозрюють Росію.

Також по темі: Як Путін добиває окупований Донбас Холодна війна 2.0: як США протистоятимуть Росії Україна може втратити підтримку США через адвоката Трампа — чому?

Тим паче є докази, що Путін і раніше наказував російським шпигунам втручатися у справи США.

То що задумали у Кремлі? І якими будуть наслідки гібридної війни проти Вашингтону?

Дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми писали про погіршення відносин між Росією та Індією.

Фото: Unsplash 

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ICTV / Ранок / Ультразвуковий удар? Навіщо Росія атакує американських дипломатів / 20.07.2021 11:20
20.07.2021 11:20

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