Ультразвуковий удар? Навіщо Росія атакує американських дипломатів

Навіщо Росія атакує американських дипломатів.

Американських дипломатів у Відні вразив так званий «гаванський синдром».

Хвороба може бути спричинена акустичними атаками.

Але хто застосував радіохвильову зброю проти працівників посольства США? Сполучені Штати підозрюють Росію.

Тим паче є докази, що Путін і раніше наказував російським шпигунам втручатися у справи США.

То що задумали у Кремлі? І якими будуть наслідки гібридної війни проти Вашингтону?

Дивіться у сюжеті.

Фото: Unsplash

