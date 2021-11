Україна перетвориться на пустелю? Яке кліматичне майбутнє чекає нас та наших дітей

Земля нагрівається. Практично скрізь.

Скажімо, на території України за останні 100 років середня температура вже піднялась на 1°C.

На перший погляд, здається, що це небагато, але ми вже помічаємо кліматичні зміни на собі.

Кожне літо стає все спекотнішим, дощить рідше, на півдні країни бракує води, а в середній полосі з’явилися невластиві для цієї місцевості пилові бурі.

На думку вчених все це відбувається через те, що підприємства по всій планеті викидають надто багато парникових газів.

Якщо нічого не робити, то за якихось 30-50 років середня температура на планеті підніметься на 6-7°C. А це дуже, дуже багато!

То що ж в такому разі чекає на нас і наших дітей?

Дивіться у авторській рубриці провідного аналітика Костянтина Ігнатчука “Ото таке”.

