УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР

Video: Україна перетвориться на пустелю? Яке кліматичне майбутнє чекає нас та наших дітей

Земля нагрівається. Практично скрізь. Скажімо, на території України за останні 100 років середня температура вже піднялась на 1°C. На перший погляд, здається, що це небагато, але ми вже помічаємо кліматичні зміни на собі. Кожне літо стає все спекотнішим, дощить рідше, на півдні країни бракує води, а в середній полосі з'явилися невластиві для цієї місцевості пилові бурі. На думку вчених все це відбувається через те, що підприємства по всій планеті викидають надто багато парникових газів. Якщо нічого не робити, то за якихось 30-50 років середня температура на планеті підніметься на 6-7°C. А це дуже, дуже багато!
[read_more_news]
То що ж в такому разі чекає на нас і наших дітей? Дивіться у авторській рубриці провідного аналітика Костянтина Ігнатчука "Ото таке". Нагадаємо, раніше ми розповідали, як світ опинився на межі кліматичної катастрофи. Фото: Unsplash

Україна перетвориться на пустелю? Яке кліматичне майбутнє чекає нас та наших дітей
0 Коментувати

Земля нагрівається. Практично скрізь.

Скажімо, на території України за останні 100 років середня температура вже піднялась на 1°C.

На перший погляд, здається, що це небагато, але ми вже помічаємо кліматичні зміни на собі.

Кожне літо стає все спекотнішим, дощить рідше, на півдні країни бракує води, а в середній полосі з’явилися невластиві для цієї місцевості пилові бурі.

На думку вчених все це відбувається через те, що підприємства по всій планеті викидають надто багато парникових газів.

Якщо нічого не робити, то за якихось 30-50 років середня температура на планеті підніметься на 6-7°C. А це дуже, дуже багато!

Також по темі: Нас уб'є клімат? До чого насправді призведе глобальне потепління Не лише заради екосвідомості. 5 причин відмовитися від пластикових пакетів Світові лідери рятують екологію Землі: де дивитися онлайн-трансляцію кліматичного саміту

То що ж в такому разі чекає на нас і наших дітей?

Дивіться у авторській рубриці провідного аналітика Костянтина Ігнатчука “Ото таке”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як світ опинився на межі кліматичної катастрофи.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

ICTV / Ранок / Україна перетвориться на пустелю? Яке кліматичне майбутнє чекає нас та наших дітей / 03.11.2021 12:24
03.11.2021 12:24

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Завантаження...

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь