Солодкі новорічні подарунки: скільки ми переплачуємо за яскраве пакування

Солодкі новорічні подарунки – одні з найбільш ходових товарів напередодні зимових свят. Ми їх купуємо і навіть не думаємо, що насправді приховується за яскравим пакуванням.

Експерт Максим Несміянов провів експеримент та з’ясував, скільки можна зекономити, якщо зібрати такий подарунок власноруч.

А також пояснив:

Усі подробиці дивіться у відео.

Фото: Pixabay

