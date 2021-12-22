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Video: Солодкі новорічні подарунки: скільки ми переплачуємо за яскраве пакування

Солодкі новорічні подарунки – одні з найбільш ходових товарів напередодні зимових свят. Ми їх купуємо і навіть не думаємо, що насправді приховується за яскравим пакуванням. Експерт Максим Несміянов провів експеримент та з'ясував, скільки можна зекономити, якщо зібрати такий подарунок власноруч. А також пояснив:
  • Як вберегтися від протермінованих цукерок у готових наборах?
  • Скільки насправді коштують солодкі новорічні подарунки?
  • Чому вигідніше збирати такі набори власноруч?
[read_more_news] Усі подробиці дивіться у відео. Нагадаємо, раніше ми розповідали, що подарувати дитині на Новий рік. Фото: Pixabay

Солодкі новорічні подарунки: скільки ми переплачуємо за яскраве пакування
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Солодкі новорічні подарунки – одні з найбільш ходових товарів напередодні зимових свят. Ми їх купуємо і навіть не думаємо, що насправді приховується за яскравим пакуванням.

Експерт Максим Несміянов провів експеримент та з’ясував, скільки можна зекономити, якщо зібрати такий подарунок власноруч.

А також пояснив:

  • Як вберегтися від протермінованих цукерок у готових наборах?
  • Скільки насправді коштують солодкі новорічні подарунки?
  • Чому вигідніше збирати такі набори власноруч?
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Усі подробиці дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що подарувати дитині на Новий рік.

Фото: Pixabay

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ICTV / Ранок / Солодкі новорічні подарунки: скільки ми переплачуємо за яскраве пакування / 22.12.2021 15:00
22.12.2021 15:00

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