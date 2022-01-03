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Video: Що робити, якщо банкомат не видав списані з карти гроші?

Як повернути гроші, якщо банкомат не видав усю суму, а з карти кошти списалися? Та як зрозуміти, що цим банкоматом краще не користуватися? Уявіть. Вам терміново потрібна готівка. Біжите до банкомату аби зняти кошти. Все йде по плану, з картки сума списалась, а от паперові купюри ви так і не отримали. Або отримали, але не всю суму. [read_more_news] Що робити в такій ситуації? Як повернути гроші, якщо банкомат не видав всю суму, а з карти кошти списалися? Та як зрозуміти, що цим банкоматом краще не користуватися? Подробиці у відео. Нагадаємо, раніше ми розповідали, як з’явилися банкомати. Фото: Pexels

Що робити, якщо банкомат не видав списані з карти гроші?
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Як повернути гроші, якщо банкомат не видав усю суму, а з карти кошти списалися? Та як зрозуміти, що цим банкоматом краще не користуватися?

Уявіть. Вам терміново потрібна готівка. Біжите до банкомату аби зняти кошти. Все йде по плану, з картки сума списалась, а от паперові купюри ви так і не отримали. Або отримали, але не всю суму.

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Що робити в такій ситуації?

Як повернути гроші, якщо банкомат не видав всю суму, а з карти кошти списалися?

Та як зрозуміти, що цим банкоматом краще не користуватися?

Подробиці у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як з’явилися банкомати.

Фото: Pexels

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ICTV / Ранок / Що робити, якщо банкомат не видав списані з карти гроші? / 03.01.2022 18:40
03.01.2022 18:40

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