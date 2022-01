Що робити, якщо банкомат не видав списані з карти гроші?

Як повернути гроші, якщо банкомат не видав усю суму, а з карти кошти списалися? Та як зрозуміти, що цим банкоматом краще не користуватися?

Уявіть. Вам терміново потрібна готівка. Біжите до банкомату аби зняти кошти. Все йде по плану, з картки сума списалась, а от паперові купюри ви так і не отримали. Або отримали, але не всю суму.

Що робити в такій ситуації?

Як повернути гроші, якщо банкомат не видав всю суму, а з карти кошти списалися?

Та як зрозуміти, що цим банкоматом краще не користуватися?

Подробиці у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як з’явилися банкомати.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.