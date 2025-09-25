Ранок у великому місті 2025 – випуск 184 від 25.09.2025

Ранок у великому місті 2025 випуск 184 від 25.09.2025

У Росії знову зачистка – цього разу під прицілом опинився фонд, який підтримував священників РПЦ, що виступили проти війни. Чому церква дедалі більше нагадує релігійний халіфат і яку роль вона відіграє у воєнній політиці Кремля – пояснює політичний оглядач шоу ICTV2 Костянтин Ігнатчук. А Микола Луценко традиційно підготував найточніший прогноз: дізнайтеся, якою буде погода в четвер і як краще завершити робочий тиждень.

Цього разу Ранок у великому місті 2025 також розвінчує популярні міфи про кар’єру, в які ми вірили роками. У рубриці Аліни Шаманської 55 за 5 на вас чекає ексклюзивне інтерв’ю з Яніною Соколовою. Чому вона підтримує легалізацію канабісу та проституції в Україні? Чи справді у 40 вже запізно кардинально змінювати професію? І хто намагається знищити репутацію першої леді Франції Бріжит Макрон? Відповіді на всі ці питання – вже в новому випуску. Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 від 25.09.2025 на сайті телеканалу ICTV2 та почніть свій день із корисної інформації!

