Ранок у великому місті 2025 – випуск 183 від 24.09.2025

Головне на ранок середи чекає на вас у ранковому шоу українською Ранок у великому місті 2025 випуск 183 від 24.09.2025. У Ранок 2025 ви дізнаєтеся подробиці чергової провокації кремля на території НАТО та інші останні новини онлайн від Костянтина Ігнатчука, почуєте детальний прогноз погоди на середу 24 вересня від Миколи Луценка, станете свідком шокуючого експерименту з автохімією з інтернету, який може назавжди зруйнувати звичні міфи, і почуєте чергову порцію трешових новин із боліт від Артема Івченка. Не пропустіть!

Ранкове шоу Ранок у великому місті 2025 розповість про вражаючий експеримент, який провели наші експерти. Ми перевірили найпопулярнішу автохімію з інтрнету, продавці якої обіцяють справжній диво-ефект.

Чи справді вона врятує ваш автомобіль від корозії та подряпин?

І яка автохімія здатна назавжди понівечити ваше авто?

Дивіться Ранок у великому місті 2025 онлайн 183 випуск від 24.09.2025 і дізнайтеся свіжі новини сьогодні.

Дивіться Ранок у великому місті 2025 випуск 182 від 23.09.2025

Ранок у великому місті 2025: усі випуски