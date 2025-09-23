Ранок у великому місті 2025 – випуск 182 від 23.09.2025

Будьте в курсі останніх подій, які хвилюють українців і весь світ! Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 182 від 23.09.2025 на сайті ICTV2!

Чи досі потрібна тривожна валіза у 2025 році? І що справді має бути під рукою, коли життя може змінитись у мить? Журналістка шоу ICTV2 Ольга Клибанська розповість, як змінилася готовність українців до надзвичайних ситуацій і чи не розслабились ми завчасно. Крім цього, ваш улюблений синоптик Микола Луценко коротко і чітко розкаже, чого чекати від погоди цього тижня. Жодної плутанини – тільки ясні орієнтири на день!

А ви знали, що жувальна гумка колись була заборонена на державному рівні? Проєкт Ранок у великому місті 2025 покаже, чому через неї можна було отримати штраф у десятки тисяч доларів? І обов’язково дізнайтеся про те, як чат GPT змінює наше мислення! Чи справді технології роблять нас менш розумними? Відповіді на всі ці та інші запитання вже чекають на вас! Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 182 від 23.09.2025 на сайті телеканалу ICTV2 та розпочніть свій день із гарної ноти!

