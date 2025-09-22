Ранок у великому місті 2025 – випуск 181 від 22.09.2025

Прокидайтеся легко та корисно з ранковим шоу українською Ранок у великому місті 2025 випуск 181 від 22.09.2025, в якому ви дізнаєтеся про резонансний підпал авто в центрі Києва та інші останні новини онлайн, почуєте прогноз погоди на понеділок 22 вересня від Миколи Луценка, щедро приправлений народними прикметами та якісним гумором, станете свідком чергових трешових новин з боліт і насолодитеся смішними відео з соцмереж наших захисників. Не пропустіть!

Ранкове шоу Ранок у великому місті 2025 розповість про моторошні події 1918 року. Тоді Київ був захоплений більшовиками, які використостовували найогидніші методи, щоб підкорити місцевих жителів.

Як радянська влада намагалася знищити українців у 1918 році?

Чому експерти називають той час початком першої великої російсько-української війни?

Та як ці події минулого відгукуються в сьогоденні?

Дивіться Ранок у великому місті 2025 онлайн 181 випуск від 22.09.2025 і дізнайтеся відповіді на ці запитання.

