Ранок у великому місті 2025 – випуск 180 від 19.09.2025

Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск від 19.09.2025 на сайті телеканалу ICTV2!

Чому російська економіка нагадує шлях Третього Рейху і які загрози це несе сьогодні? Політичний оглядач проєкту Ранок у великому місті 2025 Костянтин Ігнатчук розкриє несподівані паралелі між минулим і сучасністю, які ви повинні знати першими. Крім того, ваш улюблений синоптик Микола Луценко підіб’є тижневу філософську риску з гумором і порадами, які зарядять вас позитивом на весь день!

У шоу ICTV2 на вас також чекають ексклюзивні репортажі з головної кінопремії країни «Золота дзиґа» та політичної конференції YES 2025, що прикували увагу світової спільноти. Хто отримав головні нагороди? І чи буде мир в Україні? Розкажуть журналістки шоу ICTV2! А ще не пропустіть сюжети про дивовижні природні аномалії, що виглядають, ніби з іншого світу, і ексклюзив про акторський шлях зірки світового масштабу – Тома Харді! Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск від 19.09.2025 на сайті телеканалу ICTV2!

