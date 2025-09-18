Ранок у великому місті 2025 – випуск 179 від 18.09.2025

Не пропустіть найгарячіші теми дня та ексклюзивні подробиці з життя українських зірок! Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 179 від 18.09.2025 на сайті телеканалу ICTV2!

Невже на Україну чекає демографічна криза? Політичний оглядач шоу ICTV2 розповість, якими будуть наслідки війни для нашої нації та чому рівень народжуваності такий важливий. Крім цього, найточніший синоптик країни Микола Луценко вже підготував порцію цікавих прикмет у рубриці Миколина погода, а також зарядить вас позитивом на весь день!

Також у шоу ICTV2 на вас чекає шалена історія про жінку, яка вкусила собаку, рятуючи свого улюбленця. Що сталося насправді, де був власник агресивного пса і чому ця історія вже стала вірусною? А ще ведучі улюбленого ранкового шоу українською розвінчають популярні міфи про стосунки і розкажуть чому щасливі пари сваряться. Тож не пропустіть!

