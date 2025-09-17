Ранок у великому місті 2025 – випуск 178 від 17.09.2025

Головне на ранок 17 вересня чекає на вас у ранковому шоу українською Ранок у великому місті 2025 випуск 178 від 17.09.2025, в якому ви дізнаєтеся про махінації кремля зі ставкою інфляції та інші свіжі новини онлайн, почуєте прогноз погоди на середу, а також цікаві народні прикмети від Миколи Луценка, станете свідком сенсаційних новин з Голлівуду та насолодитеся смішними відео з соцмереж наших захисників. Не пропустіть!

Ранок у великому місті 2025 розповість шокуючу новину. Агата крісті ожила! Так, це не жарти, а всього лише чергова сенсація зі світу ШІ. Студія ВВС до дня народження королеви детективу відтворила її голос і зовнішність за допомогою штучного інтелекту. Тепер Агата Крісті власноруч навчає молодих письменників своїй майстерності! Наскільки ефективна така ідея відтворення відомих людей за допомогою ШІ? І як ставляться студенти до такого незвичайного викладача? Дивіться Ранок у великому місті 2025 онлайн 178 випуск від 17.09. 2025 і дізнайтеся відповіді на ці запитання.

