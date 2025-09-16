Ранок у великому місті 2025 – випуск 177 від 16.09.2025

Не пропустіть найгарячіші теми дня та ексклюзивні сюжети! Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 177 від 16.09.2025 на сайті телеканалу ICTV2!

Чому звичайне підвезення попутника може закінчитися штрафом у кілька тисяч гривень? Укртрансбезпека оголосила масштабну кампанію проти нелегальних перевезень – під загрозою не лише маршрутки, а й звичайні авто. Ведучі шоу ICTV2 розкажуть, кого і за що можуть оштрафувати вже сьогодні.

А ще 16 вересня – особливий день для техногігантів! Google святкує свій день народження та готує революцію в ІТ-сфері: компанія запускає новітній штучний інтелект Gemini, який зможе керувати вашим будинком. Як зміниться наше життя – покаже ранкове шоу українською. Крім цього, Микола Луценко в традиційній рубриці «Миколина погода» поділиться свіжим прогнозом на вівторок і добряче підніме настрій. А у фіналі на вас чекають тривожні пророцтва, які ширяться соцмережами. Дізнайтесь просто зараз, чи справді світ на порозі катастрофи? І які психологічні установки псують якість вашого життя? Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 177 від 16.09.2025 на сайті ICTV2!

