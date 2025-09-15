Ранок у великому місті 2025 – випуск 176 від 15.09.2025

Головне на ранок 15 вересня чекає на вас у ранковому шоу українською Ранок у великому місті 2025 176 випуск від 15.09.2025, в якому ви дізнаєтеся останні новини онлайн, почуєте про резонансну трагедію у Львові, внаслідок якої постраждало немовля, станете свідком резонансних зіркових зізнань під час благодійного фестивалю та насолодитеся відбірним гумором наших захисників – у топ найкращих відео з їхніх соцмереж. Не пропустіть!

Ранкове шоу Ранок у великому місті 2025 поділиться добіркою кринжових новин з боліт, яку підготував Артем Івченко. Виявляється на росії вирішили переплюнути Євробачення й влаштували… Інтербачення. Так-так, справжній пісенний конкурс. От тільки якість виступів учасників залишає бажати кращого, а до майстерності зйомки цього дійства ще більше запитань. То хто ж взяв участь у найтрешовішому пісенному конкурсі? Дивіться Ранок у великому місті 2025 176 випуск від 15.09.2025 і дізнайтеся відповідь на це запитання.

Дивіться Ранок у великому місті 2025 випуск 175 від 12.09.2025

Ранок у великому місті 2025: усі випуски