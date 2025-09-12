Ранок у великому місті 2025 – випуск 175 від 12.09.2025

Дивіться ранкове шоу українською Ранок у великому місті 2025 випуск 175 від 12.09.2025, в якому ви дізнаєтесь про амбітні плани путіна створити нову імперію та інші свіжі новини онлайн, почуєте прогноз погоди на п’ятницю 12 вересня від Миколи Луценка, повернетеся в ностальгічні спогади разом із історіями про українських телеведучих, які пішли з життя в автомобільних аваріях і станете свідком відвертих зізнань зірок шоу-бізнесу на кінофестивалі ОКО. Не пропустіть!

Ранкове шоу Ранок у великому місті 2025 розповість про трагедію, яка змінила світ. Річниця теракту 11 вересня 2001 року знову повертає нас у той моторошний день. І хоча пройшло чимало часу, правду про трагедію досі ніхто не знає. Ранок 2025 зібрав топ три теорії змови, пов’язані з терактом 11 вересня. Чи знав хтось наперед про трагедію? Чи це міг бути контрольований підрив? Дивіться Ранок у великому місті 2025 онлайн 175 випуск від 12.09.2025 і дізнайтеся відповіді на ці запитання.

