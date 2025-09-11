Ранок у великому місті 2025 – випуск 174 від 11.09.2025

Чи повториться в США криза початку 2000-х? І чи справді світ стоїть на порозі нової «економічної бульбашки», але вже в епоху штучного інтелекту? Політичний аналітик шоу ICTV2 Костянтин Ігнатчук розповість, як українцям готуватися до глобальних змін.

Також у проєкті Ранок у великому місті 2025 найоптимістичніший синоптик країни Микола Луценко поділиться свіжим прогнозом на четвер і зарядить позитивом! Традиційна рубрика «Миколина погода» – це не просто про дощ чи сонце, а справжній настрій вашого дня. Крім цього, ведучі проєкту Ранок у великому місті 2025 розвінчають популярні міфи та розкажуть про гучний скандал у шоу-бізнесі – чи справді зірка PSY втрапив у халепу через психотропні препарати? І головне – що це може означати для його кар’єри? Тож не пропустіть! Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 174 від 11.09.2025 на сайті ICTV2!

