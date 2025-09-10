Ранок у великому місті 2025 – випуск 173 від 10.09.2025

Дивіться ранкове шоу українською Ранок у великому місті 2025 випуск 173 від 10.09.2025, в якому ви дізнаєтеся про занепад російської космонавтики та інші свіжі новини онлайн, почуєте найточніший прогноз погоди на середу від Миколи Луценка, станете свідком крінжових новин з боліт і почуєте вражаючі історії ветеранів, які намагаються віднайти себе в цивільному життя після поранення. Не пропустіть!

Ранок у великому місті 2025 ICTV2 онлайн розповість про найпоширеніші міфи про здоров’я. Нас з дитинства вчили, що читати при поганому освітленні шкідливо для зору, а десять тисяч років на день – базова необхідність для кожної людини. Але чи так це насправді? В які ще неправдиві міфи про здоров’я ми вірили? Дивіться ранкове шоу Ранок у великому місті 2025 онлайн 173 випуск від 10.09.2025 і дізнайтеся відповідь на ці запитання.

