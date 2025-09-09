Ранок у великому місті 2025 – випуск 172 від 09.09.2025

Останні події, ексклюзивні сюжети та корисні поради вже чекають на вас! Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 172 від 09.09.2025 на сайті телеканалу ICTV2!

Множинне громадянство в Україні вже не фантастика? Ведучі шоу ICTV2 розкажуть, що насправді означають ці зміни для звичайних українців? І головне – чи не суперечить усе це Конституції? Крім цього в ранковому шоу на вас чекають найефективніші способи залишатися бадьорим увесь день. І так – деякі з них вас точно здивують!

Крім цього найточніший синоптик країни Микола Луценко вже готовий підняти настрій і розповісти про погоду на день. Не пропустіть «Миколину погоду» з її традиційною теплою атмосферою! У проєкті Ранок у великому місті 2025 ведучі розвіють найпоширеніші вигадки про тварин, розкажуть про метеорит розміром із літак, який летить до Землі, і чи варто турбуватися про планету? А для тих, хто хоче не лише дивитися, а й прокачати мозок, – ранковий екзамен «Паляниця»! Буде смішно, пізнавально і точно не нудно! Тож не пропустіть! Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 172 від 09.09.2025 на сайті ICTV2 й розпочніть свій день яскраво!

