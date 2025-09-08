Ранок у великому місті 2025 – випуск 171 від 08.09.2025

Будьте в курсі головних подій 8 вересня – дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 171 від 08.09.2025 на сайті телеканалу ICTV2!

У цьому випуску шоу ICTV2 на вас чекає справжній шквал подій, які збурили соцмережі та країну. Гучний скандал у столичному ліцеї: директорка не пустила учнів до школи через… шорти! Але ситуація стала по-справжньому небезпечною, коли під час конфлікту оголосили повітряну тривогу, а дітей не впустили навіть до укриття. Деталі – у сюжеті-розслідуванні.

Крім цього, ведучий рубрики «Миколина погода» Микола Луценко зарядить вас бадьорістю й розповість, які регіони чекає погожий день, а де варто тримати парасольку напоготові. А ще на вас чекає свіжа порція гумору з фронту: що було б, якби бойові «Мавіки» вміли говорити? Покаже Тетяна Бродська! І не пропустіть шалені історії, нову маячню з боліт і секрети знаменитостей. Навіщо путін хоче жити до 150 років? І як міністр транспорту втрапив у халепу через перевищення швидкості? Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 171 від 08.09.2025 на ICTV2 – буде гостро, весело і точно не нудно!

