Ранок у великому місті 2024 – випуск 112 від 02.08.2024

Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2024 випуск 112 від 02.08.2024 на сайті ICTV! Топ новина серед любителів спорту – літні Олімпійські ігри 2024 у Парижі. Григорій Герман завітав на тренування українських олімпійців з фехтування та не тільки поспілкувався з тренером національної збірної команди України, а й вступив у поєдинок з майстером спорту Дар’єю Варфоломєєвою. Як в нього вийшло – дивіться у шоу Ранок у великому місті 2024 випуск 112!

У новому випуску також ви дізнаєтеся про Проєкт 2025 та основні положення, які він містить щодо змін у державній, соціальній, безпековій сфері у США у випадку перемозі Дональда Трампа. Дізнайтеся більше – дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2024 випуск 112 від 02.08.2024 на сайті ICTV.

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