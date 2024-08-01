Ранок у великому місті 2024 – випуск 111 від 01.08.2024

Дізнайтеся найсвіжіші та найцікавіші новини України та світу просто зараз! Дивіться проєкт Ранок у великому місті 2024 випуск 111 від 01.08.2024, який покаже, чому кремлівського пропагандиста соловйова «розриває» через Олімпіаду в Парижі, через що росія може повторити успіх Атлантиди та чому кривавий диктатор путін нервує через американські ракети у Німеччині.

У проєкті Ранок у великому місті 2024 випуск 111 від 01.08.2024 ви побачите, як пропагандист владімір соловйов годує росіян байками про те, що літні Олімпійські ігри 2024 проводять за російські гроші. Дійсно, якось треба виправдатися перед глядачами, чому їхні спортсмени там виступають без прапорів. Крім цього проєкт Ранок у великому місті 2024 випуск 111 від 01.08.2024 покаже, як російські чиновники реагують на чергові природні катаклізми, через які будинки разом з жителями йдуть під воду.

Також ви дізнаєтесь, чому політичний злочинець путін почав нервувати після того, як німці з американцями домовилися розмістити у Німеччині далекобійні ракети. Невже він зрозумів, що якщо російські системи ППО збивають ракети в основному самі собою, то їх просто не вистачить, щоб його захистити? Тож не пропустіть! Дивіться просто зараз проєкт Ранок у великому місті 2024 випуск 111 від 01.08.2024, який подарує вам неперевершений настрій на весь день!

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