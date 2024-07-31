Ранок у великому місті 2024 – випуск 110 від 31.07.2024

Чи знаєте ви ким насправді є найзатятіші трампісти та які шокуючі вподобання мають прихильники Трампа? Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2024 випуск 110 від 31.07.2024 та дізнайтеся відповідь!

Не пропустіть також цікавий історичний екскурс, в якому дізнаєтеся у які каверзні способи через їжу намагалися отруїти світових диктаторів. Ви будете шоковані, коли почуєте скільки разів намагалися вбити кубинського диктатора Фіделя Кастро та що приховувала радянська влада про смерть Йосипа Сталіна! Дізнайтеся правду, яку викрила The New York Times – дивіться просто зараз Ранок у великому місті 2024 випуск 110 на сайті ICTV!

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