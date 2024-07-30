Ранок у великому місті 2024 – випуск 109 від 30.07.2024

Найцікавіші та найсвіжіші новини з усього світу вже чекають на вас у проєкті Ранок у великому місті 2024 випуск 109 від 30.07.2024. Тож не пропустіть!

Сьогодні у випуску ви побачите, як кремлівська пропагандистка ольга скабєєва жорстоко познущалася з росіян, які потерпають через повені. Виявляється, доля народу, який через погодні катаклізми залишився без електроенергії, скабєєву зовсім не хвилює. Ба більше, вся увага була присвячена московському артисту філіппу кіркорову, який теж потерпає від повені та смерчу в Сочі. Невже путін вже пробачив кіркорова за «голу вечірку»?

Ще однією «сенсацією» в проєкті Ранок у великому місті 2024 випуск 109 від 30.07.2024 став губернатор однієї з областей, який виявився американським шпигуном. Як з’ясувалося, на зборах місцевого керівництва губернатору повідомили про незадовільні результати школярів на іспитах з англійської мови. Він не стерпів такої образи й миттєво перейшов на ворожий діалект. Дізнайтеся просто зараз, як відреагував чиновник на заяви про погані результати школярів? Чому росіяни в окупованому Донецьку повстали проти путіна? І як «нова російська еліта» береже цивільних? Дивіться проєкт Ранок у великому місті 2024 випуск 109 від 30.07.2024.

Дивіться Ранок у великому місті 2024 випуск 108 від 25.07.2024

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