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Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 22.07.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 22.07.2021 Не лише “Дельта”: на Україну сунуть нові мутанти коронавірусу?! Чи вигідна Україні активна співпраця з Китаєм? Наша цивілізація зникне до 2040 року? Чому Саудівська Аравія зменшує контроль за громадянами? Уся правда про китайську вакцину від коронавірусу Як водні атракціони калічать людей? Як з'явилися «бананові республіки»? Як злочинці реагують на вирок про довічне ув’язнення? У Таїланді зараз 2564 рік? Не тільки море: що подивитися в Єгипті? Брітні Спірс виходить заміж? [read_more_news]

Ранок у Великому Місті – випуск від 22.07.2021
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Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 22.07.2021

Не лише “Дельта”: на Україну сунуть нові мутанти коронавірусу?!

Чи вигідна Україні активна співпраця з Китаєм?

Наша цивілізація зникне до 2040 року?

Чому Саудівська Аравія зменшує контроль за громадянами?

Уся правда про китайську вакцину від коронавірусу

Як водні атракціони калічать людей?

Як з’явилися «бананові республіки»?

Як злочинці реагують на вирок про довічне ув’язнення?

У Таїланді зараз 2564 рік?

Не тільки море: що подивитися в Єгипті?

Брітні Спірс виходить заміж?

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ICTV / Ранок / Ранок у Великому Місті – випуск від 22.07.2021 / 22.07.2021 10:11
22.07.2021 10:11

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