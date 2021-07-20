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Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 20.07.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 20.07.2021 Як Путін готується до Дня Незалежності України? Навіщо Росія атакує американських дипломатів? Вакцинація: де межі свободи? Чому закон про мову важливий? Україна знов закриється на карантин? Як не стати жертвою курортних шахраїв? Чому компанія Hershey годувала американських солдат «секретною зброєю Гітлера»? Що пляжні рятувальники роблять взимку? Найлегший спосіб вивчити турецьку Віталію Кличку – 50! Чому Періс Хілтон погрожувала вбити Ліндсі Лохан? [read_more_news]

Ранок у Великому Місті – випуск від 20.07.2021
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Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 20.07.2021

Як Путін готується до Дня Незалежності України?

Навіщо Росія атакує американських дипломатів?

Вакцинація: де межі свободи?

Чому закон про мову важливий?

Україна знов закриється на карантин?

Як не стати жертвою курортних шахраїв?

Чому компанія Hershey годувала американських солдат «секретною зброєю Гітлера»?

Що пляжні рятувальники роблять взимку?

Найлегший спосіб вивчити турецьку

Віталію Кличку – 50!

Чому Періс Хілтон погрожувала вбити Ліндсі Лохан?

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ICTV / Ранок / Ранок у Великому Місті – випуск від 20.07.2021 / 20.07.2021 10:01
20.07.2021 10:01

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