Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 01.12.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 01.12.2021 Турецький формат: Ердоган хоче помирити Київ і Москву? Міфи історії: уся правда про козаків Кремль мстить Алєксєю Навальному? Шкіра — тільки Кім Чен Ину? #Зупинилося: як боротися з порушниками ПДР? "Росія своїх... кидає": як Путін позбувається зрадників Зруйнування медичних міфів про ВІЛ/СНІД Чому Михайло Радуцький не погодився очолити МОЗ України? Що ледь не зруйнувало мережу готелів Intercontinental? #Шопочьом: як правильно вибрати червону ікру? Сальма Гайєк показала груди [read_more_news]