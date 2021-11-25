Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 25.11.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 25.11.2021 «Вітязь» проти «Байрактара»: чому Путін перекидає в окупований Крим нові системи ППО? Після нападу на Україну Росію очікує крах?! Україна стане центром ядерної енергетики Європи? «Холодна війна 2.0» близько? Як клан крадіїв захопив харківські лікарні? Будь-яку хворобу можна вилікувати «народною» медициною? Gatorade: диво-напій для спортсменів чи фікція? Шопочьом: як виявити якісний сир? У Таїланді зараз 2564 рік?! Мадонна показала декольте [read_more_news]