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Video: Красива постава. 5 вправ для зміцнення м’язів спини

Дієві вправи для красивої постави. Правильна постава – це не лише про красу, але й про здоров’я. Так ви зменшите навантаження на хребет, м’язи та суглоби. Як досягти ідеальної постави, зміцнити м'язи спини, та чому це так важливо для нашого самопочуття? Корисні практичні поради дивіться у відео. Нагадаємо, раніше ми розповідали, як накачати руки вдома. Фото: Unsplash

Красива постава. 5 вправ для зміцнення м’язів спини
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Дієві вправи для красивої постави.

Правильна постава – це не лише про красу, але й про здоров’я. Так ви зменшите навантаження на хребет, м’язи та суглоби.

Як досягти ідеальної постави, зміцнити м’язи спини, та чому це так важливо для нашого самопочуття?

Корисні практичні поради дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як накачати руки вдома.

Фото: Unsplash

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ICTV / Ранок / Красива постава. 5 вправ для зміцнення м’язів спини / 01.06.2022 15:56
01.06.2022 15:56

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