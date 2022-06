Красива постава. 5 вправ для зміцнення м’язів спини

Дієві вправи для красивої постави.

Правильна постава – це не лише про красу, але й про здоров’я. Так ви зменшите навантаження на хребет, м’язи та суглоби.

Як досягти ідеальної постави, зміцнити м’язи спини, та чому це так важливо для нашого самопочуття?

Корисні практичні поради дивіться у відео.

Фото: Unsplash

