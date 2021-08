Baileys ледь не погубили конкуренти? Захоплива історія бренду

Історія бренду Baileys.

Перші жінки, які скуштували цей лікер, назвали його смак схожим на ліки від діареї, а перші продавці – гидотою, яку ніколи не купуватимуть.

Проте нині його обожнюють мільйони. Ідеться про бренд Baileys.

Як з’явився рецепт легендарного лікеру, а сам напій став одним із найпопулярніших у світі?

Про це і не тільки дивіться у відео.

Фото: Unsplash

