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Video: Baileys ледь не погубили конкуренти? Захоплива історія бренду

Історія бренду Baileys. Перші жінки, які скуштували цей лікер, назвали його смак схожим на ліки від діареї, а перші продавці – гидотою, яку ніколи не купуватимуть. Проте нині його обожнюють мільйони. Ідеться про бренд Baileys. Як з’явився рецепт легендарного лікеру, а сам напій став одним із найпопулярніших у світі? Про це і не тільки дивіться у відео. [read_more_news] Нагадаємо, раніше ми розповідали про звички жінок із розкішним волоссям. Фото: Unsplash

Baileys ледь не погубили конкуренти? Захоплива історія бренду
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Історія бренду Baileys.

Перші жінки, які скуштували цей лікер, назвали його смак схожим на ліки від діареї, а перші продавці – гидотою, яку ніколи не купуватимуть.

Проте нині його обожнюють мільйони. Ідеться про бренд Baileys.

Як з’явився рецепт легендарного лікеру, а сам напій став одним із найпопулярніших у світі?

Про це і не тільки дивіться у відео.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали про звички жінок із розкішним волоссям.

Фото: Unsplash

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ICTV / Ранок / Baileys ледь не погубили конкуренти? Захоплива історія бренду / 27.08.2021 13:00
27.08.2021 13:00

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