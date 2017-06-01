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Video: Як перевірити якість молока в домашніх умовах

Що роблять з молоком виробники та продавці, аби побільше на нас заробити? Як у магазині розпізнати якісне молоко? Що нам продають бабусі на ринку? І як перевірити якість молока в домашніх умовах? Дізнайтеся з нашої постійної рубрики «Лабораторія правди».

1. Яке ж купити в магазині молоко, щоб не отруїтися? В першу чергу ми дивимось на дату виготовлення. Зверніть увагу. Лазерне маркування підробити майже неможливо. Таке зазвичай на пляшках та тетрапаках. А на плівці найчастіше лишень типографська фарба. Її легко стерти. І можна проставити дату самостійн. Найкраще молоко зберігається в такій картонній тарі. Але саме в ній воно найчастіше ультрапастерізоване. Тобто, всі корсині елементи знищені при виробництві.

2. Уважно читайте інформацію на зворотній стороні пляшки чи упаковки. Там має бути написано «Молоко». І вироблено воно має бути відповідно Державним стандартам якості ДСТУ. А от назва «Молочний продукт» означає, що до нього додали замінник молочного жиру або навіть пальмову олію.

3. Впевнені, купувати молочко безпечніше в бабусь, з рук? Дарма! Чого тільки жіночки туди не намішують! Розбавляють молоко водою, щоб більше заробити. Додають соду, щоб не скисало, поки стоїть годинами на сонці на ринку. А потім ця сода буквально роз’їдає ваш шлунок зсередини. Але найстрашніше, що жіночки додають в молоко – миючий засіб для апетитної пінки. Так, саме той, яким ви миєте тарілки! А розливають його по пляшках, які назбирали на смітниках.

4. Найстрашніше те, що ані бабці з бутлями, ані великі виробництва, не гарантують, що молоко у вашій склянці не від хворої, наприклад, на лейкоз – рак крові – тварини. Чим така недбалість загрожує нам? Молоко хворих на лейкоз корів, потрапляючи в організм людини, провокує розвиток ракових пухлин.

Як перевірити якість молока в домашніх умовах – дивіться у відео

Як перевірити якість молока в домашніх умовах
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Що роблять з молоком виробники та продавці, аби побільше на нас заробити? Як у магазині розпізнати якісне молоко? Що нам продають бабусі на ринку? І як перевірити якість молока в домашніх умовах? Дізнайтеся з нашої постійної рубрики «Лабораторія правди».

1. Яке ж купити в магазині молоко, щоб не отруїтися? В першу чергу ми дивимось на дату виготовлення. Зверніть увагу. Лазерне маркування підробити майже неможливо. Таке зазвичай на пляшках та тетрапаках. А на плівці найчастіше лишень типографська фарба. Її легко стерти. І можна проставити дату самостійн. Найкраще молоко зберігається в такій картонній тарі. Але саме в ній воно найчастіше ультрапастерізоване. Тобто, всі корсині елементи знищені при виробництві.

2. Уважно читайте інформацію на зворотній стороні пляшки чи упаковки. Там має бути написано «Молоко». І вироблено воно має бути відповідно Державним стандартам якості ДСТУ. А от назва «Молочний продукт» означає, що до нього додали замінник молочного жиру або навіть пальмову олію.

3. Впевнені, купувати молочко безпечніше в бабусь, з рук? Дарма! Чого тільки жіночки туди не намішують! Розбавляють молоко водою, щоб більше заробити. Додають соду, щоб не скисало, поки стоїть годинами на сонці на ринку. А потім ця сода буквально роз’їдає ваш шлунок зсередини. Але найстрашніше, що жіночки додають в молоко – миючий засіб для апетитної пінки. Так, саме той, яким ви миєте тарілки! А розливають його по пляшках, які назбирали на смітниках.

4. Найстрашніше те, що ані бабці з бутлями, ані великі виробництва, не гарантують, що молоко у вашій склянці не від хворої, наприклад, на лейкоз – рак крові – тварини. Чим така недбалість загрожує нам? Молоко хворих на лейкоз корів, потрапляючи в організм людини, провокує розвиток ракових пухлин.

Як перевірити якість молока в домашніх умовах – дивіться у відео

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ICTV / Ранок / Як перевірити якість молока в домашніх умовах / 01.06.2017 16:00
01.06.2017 16:00

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