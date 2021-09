В Україні створять кібервійська? Навіщо і як працюватиме нова структура

Президент Зеленський доручив уряду розробити законопроєкт про створення в Україні кібервійськ.

Але кібербезпекою у нас вже опікуються МВС, СБУ та Міноборони.

Навіщо нам ще одна структура, і чи реально в Україні створити кібервійська, як у провідних державах світу?

Розповість наш провідний аналітик Костянтин Ігнатчук у своїй авторській рубриці «Ото таке». Ексклюзив!

Фото: pexels.com

