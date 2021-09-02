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Video: В Україні створять кібервійська? Навіщо і як працюватиме нова структура

Президент Зеленський доручив уряду розробити законопроєкт про створення в Україні кібервійськ. Але кібербезпекою у нас вже опікуються МВС, СБУ та Міноборони. [read_more_news] Навіщо нам ще одна структура, і чи реально в Україні створити кібервійська, як у провідних державах світу? Розповість наш провідний аналітик Костянтин Ігнатчук у своїй авторській рубриці «Ото таке». Ексклюзив! Нагадаємо, раніше ми розповідали, як російські хакери тероризують Америку. Фото: pexels.com

В Україні створять кібервійська? Навіщо і як працюватиме нова структура
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Президент Зеленський доручив уряду розробити законопроєкт про створення в Україні кібервійськ.

Але кібербезпекою у нас вже опікуються МВС, СБУ та Міноборони.

Навіщо нам ще одна структура, і чи реально в Україні створити кібервійська, як у провідних державах світу?

Розповість наш провідний аналітик Костянтин Ігнатчук у своїй авторській рубриці «Ото таке». Ексклюзив!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як російські хакери тероризують Америку.

Фото: pexels.com

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ICTV / Ранок / В Україні створять кібервійська? Навіщо і як працюватиме нова структура / 02.09.2021 11:00
02.09.2021 11:00

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