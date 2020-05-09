Ранок у великому місті 2025 – випуск 85 від 09.05.2025

Дивіться вражаючий проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 85 від 09.05.2025, в якому ви побачите реальні пограбування без прикрас, які були зафіксовані на відео, дізнаєтесь про вплив солодощів на організм і чи насправді корисною є відмова від цукру, почуєте цікаву історію створення фантастичного фільму Аквамен і станете свідком чергових скандалів у Голлівуді. Не пропустіть!

Проєкт Ранок у великому місті 2025 розповість дивовижні історії про офіси і їх неординарних працівників. Як можна зручно поспати під час роботи? Що змусило працівників одного офісу масово відмовитися від куріння? Чи існують офіси, працюючи в яких не хочеться йти додому? І чим вони особливі й приваблюють працівників? Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 85 від 09.05.2025 і дізнайтеся відповіді на ці запитання.

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