Ранок у великому місті 2025 – випуск 82 від 06.05.2025

Дивіться вражаючий проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 82 від 06.05.2025, в якому ви дізнаєтеся про нові зміни до оподаткування продажу вживаних речей, почуєте історію створення сучасного технологічного дива – євротунелю, який з’єднує Великобританію та Францію, і дізнаєтесь історію успіху Конрада Хілтона, який зробив революцію у сфері ведення готельного бізнесу. Не пропустіть!

Проєкт Ранок у великому місті 2025 розповість про топ найнебезпечніших місць на планеті, де загроза стала частиною природи або життя людей. Чим небезпечне королівство слонів у Таїланді? Як ріка в Індонезії стала настільки забрудненою, що її токсичність становить загрозу всім навколо? І чому столиця Гватемали б’є рекорди за рівнем злочинності й небезпечна для життя? Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 82 від 06.05.2025 і дізнайтеся відповіді на ці запитання.

Дивіться Ранок у великому місті 2025 випуск 81 від 05.05.2025

Ранок у великому місті 2025: усі випуски