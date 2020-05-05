Ранок у великому місті 2025 – випуск 81 від 05.05.2025

Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 81 від 05.05.2025 на сайті телеканалу ICTV2 й дізнайтеся першими – як студія Pixar стала легендою комп’ютерної анімації! Не пропустіть!

Студія Pixar сьогодні відома в усьому світі. Але чи знали ви, що вона починала з багатомільйонних збитків і майже збанкрутувала? Проєкт Ранок у великому місті 2025 розповість, яке відношення до компанії має Стів Джобс? Як народилася знаменита лампа з логотипа? І з чого розпочався її шлях?

Крім цього, у проєкті Ранок у великому місті на вас чекає постійна рубрика Новини з боліт, де Артем Івченко розповість абсурдну й моторошну історію з росії: як вдови загиблих мобіків дякували диктатору за… смерть своїх чоловіків. Жодної сатири – лише реальність, яку важко уявити. А ще ви станете свідком детективної пригоди з Великої Британії. Як автолюбитель випадково двічі купив одну й ту саму машину та став жертвою зухвалої афери? І невже шахраї здивували навіть поліцію? Тож не пропустіть! Дивіться проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 81 від 05.05.2025 на сайті ICTV2!

Дивіться Ранок у великому місті 2025 випуск 80 від 03.05.2025

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