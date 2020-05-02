Ранок у великому місті 2025 – випуск 80 від 02.05.2025

Дивіться вражаючий проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 80 від 02.05.2025, в якому ви дізнаєтесь, як би виглядала земля без кисню, почуєте про вплив війни на майбутнє України та світу загалом, дізнаєтесь про найнебезпечніших тварин у світі, які здатні легко перекусити справжнє авто, і почуєте історію створення культового фантастичного фільму Оселя зла. Не пропустіть!

Проєкт Ранок у великому місті 2025 розповість про справжній вплив війни в Україні на майбутнє цілого світу. Адже те, що ми називали світовим порядком, вже не існує, а війна змінила не лише сучасне озброєння, а й підірвала віру в колективну безпеку. Тож до чого готуватися? Як зміниться світовий порядок після закінчення війни в Україні? Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 80 від 02.05.2025 і дізнайтеся відповіді на ці запитання.

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