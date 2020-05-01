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Ранок у великому місті 2025 – випуск 79 від 01.05.2025

Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 79 від 01.05.2025 на сайті телеканалу ICTV2 і дізнайтеся першими – що чекає українських біженців у Європі найближчим часом!

Все частіше із різних європейських країн лунають новини про те, що фінансова допомога українським біженцям трансформується. Десь зменшується, десь переводиться в якісь інші сфери. Польща, Чехія, Німеччина – різні країни, але новини приблизно ті самі. Проєкт Ранок у великому місті 2025 розповість, що буде далі із допомогою українським біженцям? І до чого варто готуватися?

Крім цього, на вас чекає найгарячіша рубрика проєкту Ранок у великому місті 2025 Бар «Пліткар», де ви дізнаєтесь, на яку забаганку світська левиця Кім Кардаш’ян витратила 30 мільйонів доларів? Чому всі з нетерпінням чекають весілля мільярдера Джеффа Безоса? І новина про чиє розлучення сколихнула весь Голлівуд? Тож не пропустіть! Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 79 від 01.05.2025 на сайті ICTV2!

Дивіться Ранок у великому місті 2025 випуск 78 від 30.04.2025

Ранок у великому місті 2025: усі випуски

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