Ранок у великому місті 2025 – випуск 78 від 30.04.2025

Дивіться вражаючий проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 78 від 30.04.2025, в якому ви почуєте про найбільш курйозні пограбування, які достойні стати сюжетами анекдотів, дізнаєтеся подробиці конфлікту між Індією та Пакистаном і як він може вплинути на весь світ, станете свідком найбільш крінжових новин із росії та насолодитеся гумором наших захисників. Не пропустіть!

Проєкт Ранок у великому місті 2025 розповість про фантастичну ідею британських вчених, які вирішили затьмарити сонце у спробах сповільнити глобальне потепління. Як вони збираються це зробити та скільки коштує ця ініціатива? Хто винайшов фарбу, яка вбиває бактерії, і де її планують застосовувати? Хто буде наступним Папою Римським? І як найстаріший астронавт NASA провів у космосі двісті двадцять днів? Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 78 від 30.04.2025 і дізнайтеся відповіді на ці запитання.

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Ранок у великому місті 2025: усі випуски