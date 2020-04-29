Ранок у великому місті 2025 – випуск 77 від 29.04.2025

Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 77 від 29.04.2025 на сайті телеканалу ICTV2 й будьте першими, хто дізнається, яку загрозу світ намагається не помічати!

У Європі дедалі частіше говорять про повномасштабний напад росії у 2029-2030 роках. Але війна вже триває – гібридна, невидима, небезпечна. Агресор псує підводні інтернет-кабелі, погрожує світові цифровою ізоляцією, а світ мовчить. Але що буде, якщо глобальна мережа раптом зникне? Як це змінить економіку, освіту, медицину, повсякденне життя? Проєкт Ранок у великому місті 2025 пояснить, чому зникнення інтернету – це не фантастика, а можлива реальність!

Також у цьому випуску проєкту Ранок у великому місті 2025 ви дізнаєтесь: чому наречена в США запізнилась на власне весілля й і як ця історія стала вірусною? Що таке автомобільна помста по-італійськи? Чому так звана російська опозиція дедалі більше схожа на вовків в овечій шкурі? І як ведуча новин у Туреччині відреагувала на землетрус, який стався просто під час прямого ефіру? Усе це чекає на вас! Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 77 від 29.04.2025 на сайті ICTV2!

Дивіться Ранок у великому місті 2025 випуск 76 від 28.04.2025

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