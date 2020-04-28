Ранок у великому місті 2025 – випуск 76 від 28.04.2025

Дивіться вражаючий проєкт Ранок у великому місті 2025 76 випуск від 28.04.2025, в якому ви дізнаєтеся про найрезонансніші події в Україні за минулий тиждень, почуєте неймовірну історію винайдення тетрісу, яка стала прикладом успішного бізнес-стартапу, станете свідком шокуючих новин із боліт, які в черговий раз підтвердять неадекватність росіян, і почуєте шалену історію пожежі на борту літака прямо під час польоту. Не пропустіть!

Проєкт Ранок у великому місті 2025 розповість про щорічну музичну премію YUNA, яка днями пройшла в Києві. На заході були присутні зірки шоу-бізнесу, співаки та виконавці, які отримали заслужене визнання за свою плідну роботу. Які номінації були цього року на премії? Хто з виконавців отримав нагороду за свою роботу? І чим поділилися зірки шоу-бізнесу в кулуарах музичної премії? Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 76 від 25.04.2025 і дізнайтеся відповіді на ці запитання.

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Ранок у великому місті 2025: усі випуски