Ранок у великому місті 2025 – випуск 75 від 25.04.2025

Дивіться вражаючий проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 75 від 25.04.2025, в якому ви дізнаєтесь про маніфест побудови нової росії, яка не має нічого спільного з демократією, почуєте нові факти про Чорнобильську катастрофу, дізнаєтесь, чому укусів комарів можна уникнути ще до народження, і станете свідками дивовижної історії створення легендарного фантастичного фільму Тихоокеанський рубіж. Не пропустіть!

Проєкт Ранок у великому місті 2025 розповість про ефективність відновлення наших бійців після травм. Як відбувається реабілітація військових у спеціалізованих центрах? Чому більше половини поранених виявляють бажання повернутися до війська після відновлення? Які моторошні деталі перебування в полоні розкажуть бійці? Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 75 від 25.04.2025 і дізнайтеся відповіді на ці запитання.

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Ранок у великому місті 2025: усі випуски